الطب الشرعى فى واقعة تحرش أمين شرطة بسيدة بمترو المرج: "الصدر به خدوش"

تسلمت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد فؤاد، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول، تقرير الطب الشرعى الخاص بواقعة تحرش أمين الشرطة "مدحت.ه"، بسيدة مترو المرج، حيث نص التقرير على أن صدر السيدة مصاب بخدوش وسحجات .

وتستمع النيابة حالياَ لأقوال الطفل "يوسف.م"، نجل المجنى عليها، البالغ من العمر 8 سنوات، للتأكد من صحة الواقعة .

وكانت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، أمرت أمس بحجز أمين الشرطة "مدحت.ه" المتهم بالتحرش بسيدة مترو المرج على ذمة التحريات.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة قد استدعت، أمس، أمين الشرطة للتحقيق معه وتم عرضه على المجنى عليها وزوجها وسط مجموعة من الأشخاص وتمكنت المجنى عليها وزوجها من التعرف عليه فى 3 مرات عرض .

وأكد مصدر قضائى أن زوج المجنى عليها سلم النيابة عددا من أرقام الهواتف المجهولة التى تلقى منها تهديدات للتنازل عن المحضر.