أخبار عاجلة

تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود -
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك -
هاني عزيز: التفجيرات لا تعكس تقصيرًا أمنيًَّا -
مفاجأة بالصور || صفحة مريبة على فيسبوك ألمحت بتفجير كنيسة طنطا أمس -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق هاشتاج" United_On_Palm Sunday" في دعوة للتضامن لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الطب الشرعى فى واقعة تحرش أمين شرطة بسيدة بمترو المرج: "الصدر به خدوش"

Google+ Print
الطب الشرعى فى واقعة تحرش أمين شرطة بسيدة بمترو المرج: "الصدر به خدوش" الطب الشرعى فى واقعة تحرش أمين شرطة بسيدة بمترو المرج: "الصدر به خدوش"
تسلمت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد فؤاد، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول، تقرير الطب الشرعى الخاص بواقعة تحرش أمين الشرطة "مدحت.ه"، بسيدة مترو المرج، حيث نص التقرير على أن صدر السيدة مصاب بخدوش وسحجات .

وتستمع النيابة حالياَ لأقوال الطفل "يوسف.م"، نجل المجنى عليها، البالغ من العمر 8 سنوات، للتأكد من صحة الواقعة .

وكانت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، أمرت أمس بحجز أمين الشرطة "مدحت.ه" المتهم بالتحرش بسيدة مترو المرج على ذمة التحريات.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة قد استدعت، أمس، أمين الشرطة للتحقيق معه وتم عرضه على المجنى عليها وزوجها وسط مجموعة من الأشخاص وتمكنت المجنى عليها وزوجها من التعرف عليه فى 3 مرات عرض .

وأكد مصدر قضائى أن زوج المجنى عليها سلم النيابة عددا من أرقام الهواتف المجهولة التى تلقى منها تهديدات للتنازل عن المحضر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نادى قضاة مجلس الدولة يدين الحوادث الإرهابية ضد دور العبادة

نادى قضاة مجلس الدولة يدين الحوادث الإرهابية ضد دور العبادة

الأخبار - اللواء /كمال عامر : التفجير الإرهابي هو إمتداد للحوادث الإرهابية التي تهدف إلى تدمير الوطن

الأخبار - اللواء /كمال عامر : التفجير الإرهابي هو إمتداد للحوادث الإرهابية التي تهدف إلى تدمير الوطن

وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق

وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"