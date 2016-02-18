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تأجيل محاكمة بديع و311إخوانيا لـ24فبراير فى "حرق مجمع محاكم الإسماعيلية"

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تأجيل محاكمة بديع و311إخوانيا لـ24فبراير فى "حرق مجمع محاكم الإسماعيلية" تأجيل محاكمة بديع و311إخوانيا لـ24فبراير فى "حرق مجمع محاكم الإسماعيلية"
أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية المنعقدة بالهايكستب، قرارا بتأجيل محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و311 آخرين من قيادات الجماعة من بينهم سيدتان فى القضية رقم 345/135 لسنة 2014 جنايات عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق مجمع محاكم الإسماعيلية" إلى جلسة 24 فبراير الجارى لسماع باقى أقوال الشهود.

وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية وجهت للمتهمين تهم القتل واقتحام منشأة عامة، والتحريض على العنف والشغب ومقاومة رجال الشرطة والجيش والتخريب، وتم إحالة القضية للمحاكمة العسكرية فى ديسمبر من العام قبل الماضى.

وبدأت أولى جلسات المحاكمة بمقر قيادة الجيش الثانى الميدانى بالإسماعيلية يناير الماضى، إلا أنه تقرر نقل المحاكمة لعقدها بمعسكر الجيش بالهايكستب لاعتبارات أمنية.

وترجع أحداث القضية إلى 14 أغسطس من عام 2013 تزامنًا مع أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة عندما اقتحم العشرات مبنى مجمع محاكم الإسماعيلية، وأضرموا النار فى مبنى المحكمة الابتدائية، ما أسفر عن مقتل نحو 10 أشخاص.

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مصر 365