تأجيل محاكمة مرسى و24 آخرين بإهانة القضاء لـ12 مارس لسماع المرافعات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى وبعضوية المستشارين ناصر البربرى ومدحت خاطر وسكرتارية ياسر عبد العاطى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 متهما آخرين ينتمون لجماعة الإخوان، فى اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، لجلسة 12 مارس المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع السابقة، ولسماع مرافعة دفاع المتهمين من الاول حتى الخامس والسابع.

وقرر القاضى منع دخول الصحفيين لتغطية وقائع الجلسة دون أبداء اسباب المنع، وأكتفى بدخول أعضاء هيئة الدفاع، وفضت المحكمة بجلسة اليوم الأحراز فى جلسة أستغرقت حوالى 3 ساعات، والتى تبين انها فيديوهات خاصة بمتهمى القضية.