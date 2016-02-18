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ضبط شاب حاصل على دبلوم منتحلا صفة طبيب داخل مستشفى الأميرى بالإسكندرية

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ضبط شاب حاصل على دبلوم منتحلا صفة طبيب داخل مستشفى الأميرى بالإسكندرية ضبط شاب حاصل على دبلوم منتحلا صفة طبيب داخل مستشفى الأميرى بالإسكندرية
تمكنت قوات أمن الإسكندرية من ضبط شاب حاصل على دبلوم صناعى، ارتدى "بالطو" طبيب، ودخل به إلى مستشفى الأميرى الجامعى، ومتابعة المرضى داخل عنابرهم .

تلقى اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من "أحمد .م"- 25 سنة طبيب امتياز بالمستشفى الجامعى، الكائنة بدائرة قسم شرطة العطارين بأنه أثناء مروره على المرضى بقسم الاستقبال بالمستشفى شاهد "رمضان .م"- 25 سنة حاصل على دبلوم، مقيم دائرة قسم ثان العامرية مرتدياً زى الأطباء "بالطو أبيض" ويضع سماعة كشف حول رقبته منتحلاً صفة طبيب بالمستشفى.

وبمواجهته اعترف المتهم بالواقعة، وعلل ذلك برغبته فى أن يكون طبيباً، مشيرا إلى أنه حصل على البالطو الأبيض والسماعة بشرائهما من أحد المحلات، وتحرر المحضر جنح قسم العطارين وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365