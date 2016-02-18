20 مارس.. الحكم فى دعاوى إلغاء قرار شطب رئيس نادى بنى عبيد من اتحاد الكرة

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الخميس، حجز 3 دعاوى مقامة من هيرماس رضوان رئيس نادى بنى عبيد، يطالب فيها بالاستمرار فى تنفيذ حكم إلغاء قرار شطبه من اتحاد الكرة، لجلسة 20 مارس المقبل، للنطق بالحكم .

وذكر رئيس نادى بنى عبيد، أنه صدر لصالحه حكما بإلغاء قرار شطبه من الاتحاد المصرى لكرة القدم، إلا أنه حتى الأن لم ينفذ، وهو الأمر الذى دعاه لإقامة دعواه بالاستمرار فى تنفيذ الحكم.

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