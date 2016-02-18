أخبار عاجلة

تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود -
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك -
هاني عزيز: التفجيرات لا تعكس تقصيرًا أمنيًَّا -
مفاجأة بالصور || صفحة مريبة على فيسبوك ألمحت بتفجير كنيسة طنطا أمس -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق هاشتاج" United_On_Palm Sunday" في دعوة للتضامن لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس المتهم بقتل زوجته وطفلتيه فى البساتين 15 يوما على ذمة القضية

Google+ Print
تجديد حبس المتهم بقتل زوجته وطفلتيه فى البساتين 15 يوما على ذمة القضية تجديد حبس المتهم بقتل زوجته وطفلتيه فى البساتين 15 يوما على ذمة القضية
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بزينهم، اليوم الخميس، حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بذبح زوجته وطفلتيه بسبب خلافات عائلية.

كان اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة البساتين يفيد بالعثور على جثة "أسماء أ" 22 عامًا، ربة منزل، وطفلتيها "فرحة" 4 أعوام، و"بسملة" 3 أعوام، مقتولين داخل شقة سكنية بجروح قطعية فى الرقبة.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة رمضان أحمد 24 عامًا، سائق، لوجود خلافات عائلية بينه وبين زوجته تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بقتلهن، وتم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بالتعدى علي زوجته ونجلتيه بسلاح أبيض "مطواة قرن غزال" محدثا إصابتهن التى أودت بحياتهن، بسبب خلافات عائلية بينه وبين زوجته، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بقتلهن.

تحرر المحضر رقم 1477 لسنة 2016، وبالعرض على النيابة قررت حبسه احتياطيًا 4 أيام على ذمة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365