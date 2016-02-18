تجديد حبس المتهم بقتل زوجته وطفلتيه فى البساتين 15 يوما على ذمة القضية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بزينهم، اليوم الخميس، حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بذبح زوجته وطفلتيه بسبب خلافات عائلية.

كان اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة البساتين يفيد بالعثور على جثة "أسماء أ" 22 عامًا، ربة منزل، وطفلتيها "فرحة" 4 أعوام، و"بسملة" 3 أعوام، مقتولين داخل شقة سكنية بجروح قطعية فى الرقبة.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة رمضان أحمد 24 عامًا، سائق، لوجود خلافات عائلية بينه وبين زوجته تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بقتلهن، وتم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بالتعدى علي زوجته ونجلتيه بسلاح أبيض "مطواة قرن غزال" محدثا إصابتهن التى أودت بحياتهن، بسبب خلافات عائلية بينه وبين زوجته، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بقتلهن.

تحرر المحضر رقم 1477 لسنة 2016، وبالعرض على النيابة قررت حبسه احتياطيًا 4 أيام على ذمة التحقيقات.