أمن الشرقية يضبط متهما بخطف طفل وذبحه لرفض أسرته دفع فدية 150 ألف جنيه

تمكن ضباط مباحث بلبيس بالشرقية، برئاسة العميد أحمد عبد العزيز رئيس المباحث الجنائية، من القبض على المتهم بخطف طفل من أسرته وذبحه بعدما رفضت أسرة الطفل دفع فدية 150 ألف جنيه.

تبين من التحقيقات التى باشرها الرائد محمد غيث رئيس مباحث بلبيس، برئاسة العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، أن المتهم يدعى "أمين. أ" 19 سنة ويعمل عند والد الطفل، وكانت أسرة الطفل تعطف عليه وتساعده ماليا.

كان بعض الأهالى بقرية العدلية بمركز بلبيس بالشرقية قد عثروا، اليوم الخميس، على جثة الطفل المخطوف من أسرته، مقابل فدية مالية، مذبوحا بحجرة على ترعة الإسماعيلية، وتم إخطار نيابة بلبيس برئاسة المستشار أمير إلهامى نوار رئيس النيابة وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد سمير أبو روضة مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد تلقيه بلاغا بالعثور على جثة الطفل "حسين. إ" 9 سنوات، ومقيم قرية العدلية، مذبوحا بحجرة على ترعة الإسماعيلية.

العثور على جثة طفل مخطوف مذبوحا بحجرة على شط ترعة بلبيس بالشرقية