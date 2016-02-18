النائب العام يحيل البلاغات المقدمة ضد تيمور السبكى لنيابة جنوب الجيزة

قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إحالة البلاغ المقدم من المحامى محمد كمال الدين، وعدد من المحامين وكلاء عن 65 مواطنا، ضد تيمور السبكى، إلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، للتحقيق فى اتهامه بالإساءة لنساء مصر والصعيد.

وقيد البلاغ رقم 1870 لـسنة 2016 عرائض النائب العام، برقم 314/2016 صادر جنوب الجيزة، وتم إرساله من المكتب الفنى إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الاتهامات الموجهة للمتهم الصادر بحقه قرارا بالضبط والإحضار.

واتهم البلاغ "تيمور السبكى" أدمن صفحة "يوميات زوج مطحون"، بالتحريض على الفسق والفجور، ونشر الرذيلة فى المجتمع المصرى، وسب وقذف نساء الصعيد والدلتا ورجالهن المغتربين، خلال ظهوره فى أحد البرامج.

جدير بالذكر، أن النائب العام المستشار نبيل صادق، أصدر قرارا منذ 3 أيام بضبط وإحضار تيمور السبكى، لاتهامه بإهانة نساء مصر، وإدلائه بعبارات تتنافى مع قيم المجتمع وماسة بالأعراض، تناول خلالها سيدات مصر.