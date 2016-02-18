إصابة طفلة إثر انهيار واجهة منزل بسوهاج‎

أصيبت صباح اليوم، طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، بعد سقوط واجهة منزل عليها بأخميم في سوهاج.

تلقى اللواءأ ابو الفتوح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم بإنهيار جزئي بمنزل بشارع الست دميانة بندر أخميم.

وانتقل على الفور، مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية والإنقاذ البري، وبالفحص تبين أنه حال قيام محمود عثمان جبالي بإزالة منزله الكائن بذات الناحية لإعادة بنائه نتج عنه إنهيار واجهة منزل مجاور له ملك محمد منتصر صادق سن 40 عامل – مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالخشب، وكذا تصدع منزل آخر ملك خيري عطا خليل سن 50 بائع متجول [ تم إخلائه من السكان ] نتج عن ذلك إصابة كريمة مالك المنزل الطفلة إيمان محمد منتصر صادق سن 4 نتيجة إنهيار المنزل.

وتم انتشال الطلفة المصابة من تحت الأنقاض بمعرفة قوات الإنقاذ البري وبمساعدة الأهالي، ونقلها لمستشفي سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 802 إداري المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.