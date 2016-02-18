تأجيل محاكمة «مرسي» و24 آخرين بـ«إهانة القضاء» لـ 12 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و24 متهمًا آخرين، لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، لجلسة 12 مارس المقبل.

ويأتي التأجيل لتنفيذ طلبات الدفاع السابقة، وسماع مرافعة دفاع المتهمين من الأول حتى الخامس والسابع.

وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وبعضوية المستشارين ناصر البربري، ومدحت خاطر، وسكرتارية ياسر عبد العاطي.

وقرر القاضي منع دخول الصحفيين، لتغطية وقائع الجلسة دون إبداء أسباب المنع، وأكتفى بدخول أعضاء هيئة الدفاع، وفضت المحكمة بجلسة اليوم الأحراز في جلسة استغرقت حوالي 3 ساعات، والتي تبين أنها فيديوهات خاصة بمتهمي القضية.

وكانت هيئة التحقيق قد أسندت إلى المتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر، الإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية، ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأن أخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.