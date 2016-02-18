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إطلاق حملة بالقليوبية لصيانة أعمدة الانارة

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إطلاق حملة بالقليوبية لصيانة أعمدة الانارة إطلاق حملة بالقليوبية لصيانة أعمدة الانارة

القليوبية - حسن عفيفى

أعلن المهندس مصطفى عباس سكرتير مساعد محافظة القليوبية بانه قد تم اطلاق حملة لصيانة وتجديد اعمدة الإنارة بالطرق العامة والميادين الرئيسية بمختلف قرى المحافظة مشيرا الى أن الحملة بدأت بمجلس مدينة شبين القناطر حيث تم صيانة أعطال الكهرباء بالأعمدة بمنطقة المحطة وتم صيانة كشافات الإناره بشبين القناطر وذلك فى إطار تعليمات الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية بصيانة وإنارة الطرق والشوارع ليلا.
> وأشار عباس الى انه فى كفر شكر قام مجلس المدينة بعمل حملة صيانة كاملة لكهرباء المركز حيث تم تجميع الوصلات الكهربائية الخاصة بكل عمود واعادة تركيبها داخل الاعمدة وغلقها حيث انها تمثل خطرا داهما علي الامن العام للمواطنين كما تم ايضا اعادة دهان الاعمدة الكهربائية حفاظا عليها من الصدأ والتلف وكذلك صيانه واعادة تركيب اللمبات الكهربائية للاعمدة لانارة جميع الشوارع العامة والطرق.


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