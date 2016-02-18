محافظ اسوان يستقبل الوفود المشاركة بالمهرجان الدولى للثقافة

التقى اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان برؤساء وممثلى فرق الفنون الشعبية لـ 7 دول مشاركة فى مهرجان أسوان الدولى الرابع للثقافة والفنون خلال الفترة من 17 إلي 22 فبراير الحالي.

وتشمل قائمة الدول كل من "الصين وتونس وأثيوبيا وأوغندا ورومانيا والهند واليونان"، بالإضافة إلى 7 فرق مصرية أخرى هى الشرقية والحرية بالإسكندرية والأقصر والإسماعلية والعريش وأسوان وتوشكى.

وأهدى محافظ أسوان الفرق المشاركة دروع المحافظة، مؤكداً أن هذا اللقاء فرصة سانحة لبعث رسالة إعتزاز وتقدير من الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه الدول سواء للمسئولين أو للشعوب، لحرصهم على المشاركة الفعالة فى المهرجان الدولى والحدث العالمى الفريد.

ورحب اللواء مجدى حجازى بالفرق المشاركة سواء على المستوى الدولى أو المحلى، والتى تفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة وخاصة فى مجالات الثقافة والفنون، وهو الذى يعكس الدور الحضارى لمصر صاحبة الـ 7 آلاف سنة من الحضارات المتعاقبة، كما أنه سيتم تلبية الدعوة للفرق الأسوانية للمشاركة فى أى مهرجانات بهذه الدول لتقوية أواصر العلاقات الأخوية معها.

ووجه حجازى الدعوة لكل أعضاء الفرق لزيارة أسوان والإستمتاع بمعالمها السياحية المتنوعة وجمال الطبيعية والطقس الجاف المعتدل، وكذا لأسرهم وأصدقائهم وخاصة أن لكل مدينة في مصر لها مقوماتها الجاذبة، مشيراً إلى حرص المحافظة على توفير كافة أوجه الرعاية للفرق الفنية المشاركة، وأيضاً للسائحين والزائرين والمدعوين لحضور المهرجان مع إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك من التأمين وأيضاً توافر الخدمات الصحية والتموينية واللوجستية.

ووجه قائد الفرقة الوطنية التونسية للفنون الشعبية الشكر للمحافظة ومسئولى الثقافة والمنظمين وأيضاً لشعب مصر على إحتضانهم لهذا المهرجان، وتقديم التحية من تونس حكومة وشعباً لمصر، فيما أعرب قائد فرقة الفنون الشعبية الصينية عن سعادتهم بالمشاركة فى هذا المهرجان والتى تأتى ضمن ثمار فعاليات عام الثقافة المصري الصيني 2016 والذى إفتتحه الرئيسان المصرى والصيني في يناير الماضى.

وأكد رئيس الفرقة الصينية، أن مشاركة فرقة الصين ستساهم في تقوية العلاقات المصرية الصينية، والعمل على الترويج السياحى لأسوان كمقصد سياحى هام فى ظل التعداد السكانى الضخم للصين وإمكانية جلب أكبر عدد منهم لزيارة المحافظة، وقدم قائد فرقة أثيوبيا للفنون الشعبية شكره للدعوة للمشاركة في هذا المهرجان العالمى، وإتاحة الفرصة لزيارة المواقع السياحية بأسوان والتعرف من قرب على الثقافات والفنون والتراث الذى يحمل العديد من القواسم المشتركة والتشابه بين مصر وأثيوبيا.

ووجه قائد فرقة أوغندا للفنون الشعبية الدعوة لمشاركة الفرق الأسوانية في مهرجان النيل والذى سينظم بأوغندا في سبتمبر القادم، مع التعاون لإنجاح هذا المهرجان من خلال الخبرات والدعم المصرى له.

ووجهت قائدة فرقة رومانيا الدعوة لمشاركة أسوان فى مهرجان فنى يقام بغرب رومانيا فى شهر أغسطس القادم، كما لفتت قائدة فرقة اليونان إلى تجربتها الشخصية وعشقها لمصر وحرصها منذ 30 عاماً على زيارة أكثر من 30 مدينة مصرية على هامش مشاركتها في مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، وفى ختام اللقاء قام رئيس كل فريق بتقديم هدية تذكارية لمحافظ أسوان تمثل الدولة التى يمثلها.