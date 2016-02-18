فيديو | نص كلمة «السيسي» في المؤتمر المشترك مع رئيس الجابون

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المباحثات مع الرئيس الجابوني علي بونجو الذي يزور مصر حاليا فرصة جيدة لتحسين العلاقات في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري.

وأوضح السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الجابون، استعداد مصر تكثيف الجهود لمساندة البرامج التنموية في دولة الجابون وفقا لاحتياجاتها، معربًا عن تقديره لمواقف دولة الجابون الداعمة للارادة الحرة للشعب المصري.

وقال إنه بحث مع نظيره الجابوني سبل مكافحة الإرهاب والاوضاع في ليبيا ومنطقة الساحل، لافتا إلى أن مصر والجابون اتفقتا على دعم جهود التنمية والتوصل لتسويات سياسية لكافة الأزمات.

وفيما يلى نص الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الجابون:

“فخامة الأخ الرئيس علي بونجو ..

رئيس الجمهورية الجابونية

السادة الوزراء

السيدات والسادة

أود في البداية أن أرحب بفخامة الرئيس/ علي بونجو، وهو صديق عزيز لمصر نسعد دائماً باستقباله في بلادنا، كما أعرب عن تقديري للروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر والجابون والتي نحرص دائماً على التنسيق معها بشأن مختلف الموضوعات الإقليمية والدولية، ونقدر مواقفها وموقف الرئيس بونجو شخصياً الداعم للإرادة الحرة للشعب المصري.

لقد أتاحت المباحثات بيننا اليوم فرصة جيدة لاستعراض مُجمل العلاقات الثنائية، حيث تتوافر فرص حقيقية للدفع قدماً بالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري لكي يرتقيا إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود سعياً لزيادة معدلات التجارة البينية، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وقد أكدنا كذلك على ضرورة تطوير التعاون في قطاع الرعاية الصحية في ضوء نجاح تجربة المستشفى المصري- الجابوني الذي يعمل به عدد من الأطباء المصريين والجابونيين وتم تجهيزه وإمداده بالأدوية والمستلزمات المختلفة من جانب مصر، ويقدم خدمات صحية متميزة للأشقاء الجابونيين. كما تم التطرق إلى أهمية التعاون في مجاليّ الزراعة والثروة السمكية، أخذاً في الاعتبار الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الجابون في هذين القطاعين، وإمكانية الاستعانة بالخبرات المصرية لتعزيز الإنتاجية الزراعية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في الجابون.

من ناحية أخرى، أكدتُ للرئيس على بونجو على متابعتنا لجهوده لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجابون من خلال الخطة الطموحة “الجابون البازغة” التي تهدف إلى تنويع قطاعات الاقتصاد الجابوني، وأكدت له دعمنا لهذه الجهود وعزمنا تكثيف مساندتنا لها، خاصةً من خلال تقديم البرامج التنموية المختلفة وفقاً لأولويات واحتياجات الأشقاء في الجابون.

كما اتفقنا خلال المُباحثات على تعزيز التنسيق السياسي بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، وذلك في إطار حرص مصر من خلال عضويتها في مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي على التنسيق مع الجابون حول الموضوعات المطروحة على أجندة المجلسين، أخذاً في الاعتبار دور الجابون الإقليمي المهم. وقد تناولنا في هذا الصدد عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تبادلنا وجهات النظر حول سُبل مكافحة الإرهاب باِعتباره خطراً مشتركاً يهدد دول القارة الأفريقية، كما بحثنا الأوضاع في ليبيا وفي منطقة الساحل، وكذلك في أفريقيا الوسطى وبوروندي، إذ اتفقنا على أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية لمساندة تلك الدول في التعامل مع التحديات الأمنية والاقتصادية والتنموية التي تواجهها، والتوصل إلى تسويات سياسية لما تمر به من أزمات.

وختاماً، أعبر عن سعادتي بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات المهمة بين الجانبين في عدة مجالات، وهو ما يُدلل على إمكانات التعاون الكبيرة التي يتعين استغلالها والبناء عليها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

مرة أخرى، أعرب مجدداً عن سعادتي بلقاء شقيقي الرئيس “علي بونجو” في القاهرة، متمنياً له دوام النجاح والتوفيق، ولشعب الجابون مزيد من التقدم والازدهار.

وشكراً.”