صور|وزير الرى ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة الحارس للصرف الزراعى

أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، التنسيق المتكامل بين المحافظة، ووزارة الرى، في تطهير المصارف وتقوية الجسور، بالإضافة لإنشاء محطات الرى والصرف والرفع، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أكثر من 500 مليون جنيه من خطة الوزارة والخطة العاجلة لمحافظة البحيرة باعتبارها من أكبر المحافظات الزراعية التي تضم أطول كبيرة من المجارى المائية.

جاء ذلك خلال افتتاحه والدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائى والرى لمحطة طلمبات الحارس الجديدة بكفر الدوار التي تم بدء تنفيذ العمل بها في 2013 والتشغيل التجريبى في نوفمبر الماضى لمواجهة أزمة السيول التي تعرضت لها محافظتا البحيرة والإسكندرية.

وتضم المحطة 5 وحدات بطاقة 10 م3 /ث لكل وحدة وطاقة إجمالية 4.3 مليون، لخدمة زمام 90 ألف فدان وبتكلفة إجمالية 108 مليون جنيه وتقوم برفع المياه من مصرف الحارس إلى مصرف العموم بهدف رفع كفاءة المصرف وتحسين حالة الصرف الزراعى بالمنطقة، بالإضافة إلى المحطة القديمة التي تعمل بطاقة مليون م3/ يوم.

من جانبه أكد وزير الرى أنه روعى في المحطة الجديدة مواجهة زيادة كمية الأمطار وتأثيرات التغيرات المناخية وتحسين الصرف الزراعى وتعمل بكفاءة عالية، وأنها صديقة للبيئة وموفرة للكهرباء مشيرا إلى أن هناك 585 محطة صرف زراعى على مستوى الجمهورية لخدمة الفلاح والمزارع المصرى في المقام الأول بالإضافة إلى المحطات الجارى تنفيذها.

وأوضح الوزير أن المحطة تعد ضمن 7 محطات جار تنفيذها بمحافظتى البحيرة والإسكندرية ضمن الخطة العاجلة الممولة من صندوق تحيا مصر بتكلفة 641 مليون جنيه.

وتم إسناد الأعمال بها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمقرر الانتهاء منها خلال 18 شهرا لمواجهة اثار التغيرات المناخية خلال السنوات القادمة كما أعلن أنه سيتم افتتاح محطتى الثورة 3 و4 بمحافظة البحيرة خلال الشهرين القادمين.

حضر الافتتاح الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس مصحلة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس عبد الغنى شومان، رئيس هيئة الصرف، وقيادات وزارة الرى واللواء السيد عيسى، رئيس مدينة كفر الدوار.