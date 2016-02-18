ميناء الإسكندرية يستقبل 200 طن قمح وذرة وزيت طعام

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، إن ميناء الإسكندرية، استقبل اليوم الخميس، السفينة "بيتر هاميتوف" المحملة بـ63 ألف طن قمح قادمة من روسيا وجارى تفريغها.

وأضاف أنه يتم أيضا تفريغ السفينة "بيترا تو" وعلى متنها 38 ألف طن قمح قادمة من روسيا أيضا، والسفينة "ماستر" وعلى متنها 66 ألف طن ذرة قادمة من مالطا، كما يجرى تفريغ السفينة "ميد ايلاند" وعلى متنها 28 ألف طن ذرة قادمة من أوكرانيا، والسفينة "تورم فيتا" وعلى متنها 3500 طن زيت طعام قادمة من الأرجنتين.

وأضاف الغندور، فى بيان أنه قد وصل إلى الميناء 25 سفينة وغادرت 6 سفن وتراكى على الأرصفة 51 سفينة، كما تم دخول وخروج 9516 شاحنة عامة من وإلى الميناء.

ووجه اللواء بحرى مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.