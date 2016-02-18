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بالصور..تظاهر طالبات التمريض بدمنهور احتجاجا على تغيير المسمى الوظيفى للخريج

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بالصور..تظاهر طالبات التمريض بدمنهور احتجاجا على تغيير المسمى الوظيفى للخريج بالصور..تظاهر طالبات التمريض بدمنهور احتجاجا على تغيير المسمى الوظيفى للخريج
تظاهر منذ قليل العشرات من طالبات مدرسة التمريض بدمنهور بالبحيرة أمام مديرية الصحة، احتجاجا على قرار وزيرى التعليم العالى والصحة الذى غير من المسمى الوظيفى للخريجات، مما يمنع تعيينهم بالمستشفيات الحكومية على حد وصفهن.

وأكدت المحتجات أن هذا القرار غير مدروس ويثير المخاوف لدى جموع طلاب التمريض، مشيرين إلى تواصل فعاليتهن الاحتجاجية والدخول فى إضراب عن الدراسة، خاصة فى جانبها العملى حتى يتم الاستجابة لمطالبهن المشروعة وإلغاء القرار الأخير الذى يقضى على مستقبلهن.

من جانبها أكدت وفاء كريم نقيبة التمريص بالبحيرة، ان قرار وزير الصحة رقم 820 والذى يتضمن مد الدارسة بمدارس التمريض إلى 5 سنوات لرفع مستواهن التعليمى وتغيير بعض المسميات الوظيفية للخريجين هو فى صالح خريجى التمريض ولا يؤثر على تعيينهم على الإطلاق، مضيفة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم الاجتماع مع طلاب مدارس التمريض للرد على استفساراتهم بشكل واضح وتبديد مخاوفهم.

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