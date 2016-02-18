محافظ الفيوم يُكرم الفائزين فى بطولة الجمهورية للملاكمة

كرم المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، أصحاب المراكز الأولى في منافسات بطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2002، والتى نظمها الاتحاد المصرى للملاكمة بنادى قارون الرياضى بالفيوم خلال الفترة من 13 إلى 18 فبراير الجارى.

وشارك فى فعاليات البطولة 288 لاعباً يمثلون 56 فريقاً من 15 محافظة، منها "الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والقاهرة، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، والإسكندرية، والسويس، وبورسعيد، والإسماعيلية"، وشملت منافسات البطولة 13 وزناً بدءاً من 46 كجم حتى + 80 كجم.

وأكد محافظ الفيوم فى بيان اليوم، أن الشباب هم سواعد التنمية والعمود الفقرى للبلاد، وأن ممارسة الرياضة ضرورة لبناء الأجسام والحفاظ على صحة العقول.

وأكد المحافظ استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم اللازم لتشجيع الرياضة والرياضيين من أبناء الفيوم، وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية دعماً لمنطقة الفيوم للملاكمة.

وتبادل محافظ الفيوم مع رئيس الاتحاد المصرى للملاكمة الدروع التذكارية، وسلم الفائزين بالمراكز الأولى فى كل وزن الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، كما أهدى المحافظ درع المحافظة لروح المرحوم إبراهيم السواح ابن الفيوم عضو الإتحاد المصرى للملاكمة.