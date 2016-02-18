فرقة «أوبرا القاهرة» تقدم “بحيرة البجع” بالقاهرة والاسكندرية

تقدم فرقة بالية أوبرا القاهرة تحت إشراف أرمينيا كامل ،بمصاحبة اوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى ،العرض الشهير ” بحيرة البجع ” للموسيقار الروسى العالمى تشايكوفسكي من اخراج الدكتور عبد المنعم كامل وذلك فى 8 حفلات بالقاهرة والاسكندرية .

وتبدأ الحفلات فى الثامنة مساء أيام الاثنين ، الثلاثاء ، الأربعاء ، الخميس ، الجمعة 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 فبراير ،بالاضافة الى حفل ماتينيه فى الحادية عشر صباح الثلاثاء 23 فبراير على المسرح الكبير ،وتنتقل الفرقة بعدها الى مدينة الأسكندرية لتقديم عرضين مساء الثلاثاءن والاربعاء 1 ، 2 مارس على مسرح سيد درويش ” اوبرا الاسكندرية ” .

بالية بحيرة البجع “يعد احد اهم الباليهات الكلاسيكية ذات الاربعة فصول ،وتدور قصته حول الأمير سيجفريد الحزين بسبب إلحاح والدته لإيجاد الفتاة المناسبة للزواج ،لتصبح أميرة البلاط ،على أن يتم ذلك في حفل عيد ميلاده ،وبعد جدال معها بسبب رفضه الزواج بالطريقة التقليدية دون حب متبادل، يقرر الأمير ترك البلاط والخروج إلى حديقة القصر حيث يجذب انتباهه سرب من البجعات ،ويقرر ملاحقته لكنه يفاجأ بتحول البجعات الى أميرة ووصيفاتها اللاتى ينتبهن إلى وجود غريب ، وبعد اطمئنان الاميرة البجعة تروى له حكايتها فنعرف أنها تدعى أوديت سحرها ” فون روثبارت ” لسبب مجهول لتصبح بجعة في النهار وأميرة في الليل ، ولايزول سحرها إلا إذا تعرضت لقبلة حب صادقة.

الجدير بالذكر ان باليه بحيرة البجع عرض لأول مرة عام 1887على مسرح البولشوي بموسكو ،وصمم رقصاته ماريوس بيتيبا ، كما يُعد احد العروض البارزة فى ريبورتوار فرقة باليه اوبرا القاهرة