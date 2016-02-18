إسطنبول ترفع حالة التأهب إلى أقصى درجاتها بعد «تفجير أنقرة»

أعلن والي إسطنبول، واصب شاهين، رفع الإجراءات الأمنية في إسطنبول، إلى أعلى مستوى، على خلفية التفجير الإرهابي في العاصمة أنقرة مساء أمس.

وقال شاهين في تصريحات صحفية بإسطنبول اليوم الخميس، “إننا على أعلى درجة من الحيطة والحذر، منطلقين في ذلك من خبراتنا السابقة مع الأحداث المشابهة، ومن المعلومات الاستخباراتية التي وصلتنا”.

ودعا شاهين المواطنين إلى التحلي بالهدوء وعدم الاستسلام للفزع، قائلًا إن الهدف الأصلي للإرهابيين هو نشر الفزع والرعب بين المواطنين، وبالتالي خلق مناخ من الاضطراب والخوف.

ويأتي ذلك في أعقاب التفجير الإرهابي الذي نفذه انتحاري من منظمة “ي. ب. ك” (الجناح العسكري لتنظيم “ب. ي. د”، ذراع منظمة بي كا كا الإرهابية في سوريا)، بأنقرة مساء أمس، حسب تصريح لرئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، واستهدف عربات نقل عسكريين، مسفرًا عن مقتل 28 شخصاً وإصابة 61 آخرين بجروح.