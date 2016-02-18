إزالة 490 حالة تعد على الأراضي الزراعية بـ3 مراكز في المنيا

تمكنت الوحدات المحلية لكل من مركز ومدينة مغاغة وسمالوط وأبوقرقاص بالمنيا، من رفع وإزالة 490 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 15 فدان وقيراط و12سهم، في الفترة من 9 وحتى 17 فبراير.

جاء ذلك خلال إحدى حملات الإزالة التي تجرى على مستوى المحافظة بالتعاون مع الإدارة الزراعية، وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة .

وأوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء طارق نصر محافظ المنيا، الجهود التي تبذلها الوحدات المحلية، حيث تم إزالة 338 حالة تعد بمركز ومدينة سما لوط ما بين “أملاك دولة – أملاك ري – أملاك الطرق – أملاك صرف”، و 48 حالة بقرى بني حسن ونزلة اسمنت وأبو قرقاص البلد بمساحة فدان و5 قيراط و6 سهم بمركز ومدينة أبو قرقاص.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، من رفع وإزالة 65 حالة بمجلس قروي طمبدى بمساحة 2 فدان و11 قيراط و6 سهم، بالإضافة إلى تنفيذ 39 قرار إزالة تعديات على حرم الري.

من جانبه، كلف المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه التعدي علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء أو التعدي عليها وإزالة جميع التعديات خاصة التي لا تزال في المهد مؤكداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين .