مصر والجابون توقعان 5 مذكرات تعاون في مجالات السياسة والتعليم والصحة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الجابوني عمر بونجو، اليوم الخميس، مراسم التوقيع علي خمس مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون بين البلدين في مجالات التشاور السياسي والتعليم والصحة والصناعات الدوائية.

ووقع وزيرا خارجية البلدين المصرى سامح شكرى والجابونى ايما نويل ايسوزيه نجونديه مذكرة تفاهم حول إنشاء آلية للمشاورات السياسية بين البلدين, وكذلك بروتوكول تنفيذي للتعاون الثقافي والعلمي والفني بين البلدين للفترة من 2016 إلي 2018.

كما وقع وزير التعليم المصري الهلال الشربينى ووزير الخارجية الجابوني مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التعليم والتدريب.

ووقع وزير الخارجية المصري ووزير الصحة والتعاون الجابونى بول بيوغ مبا بروتوكول معدل لبروتوكول التعاون بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووزارة الصحة المصرية لإقامة المستشفي المصري الجابوني في الجابون.

وووقع وزيرا الصحة المصري عادل عدوى والجابوني بروتوكول للتعاون في مجال الصناعات الدوائية.