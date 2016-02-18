قريبا..علاج جديد بهرمون التستوستيرون لتحسين الرغبة الجنسية عند كبار السن

كشف الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، عن علاج بواسطة هرمون التستوستيرون يحسن الرغبة الجنسية وليس القدرة عند كبار السن، حيث وجد باحثون فى الولايات المتحدة أن الرجال فوق سن الـ64 الذين يعانون من نقص مستوى هرمون التستوستيرون، قد يشعرون بتحسنات بسيطة فى الرغبة والنشاط الجنسى، عندما يتم علاجهم بمادة جيلاتينية تحتوى على هرمون الذكورة.

وحسب التقرير، وفقا لنتائج نشرت فى مجلة "New England" الطبية، بأن العلاج ليس له خطورة ولم يحسن بشكل ملحوظ القدرة والنشاط الجنسى فى اختبار الأشخاص الذين يعانون من هذه المشاكل، ومع ذلك عند إجراء الباحثين اختبار على 790 متطوعا وجدت تحسنات فى المزاج والمشى، على الرغم من أن الأشخاص الذين تم إجراء الأبحاث عليهم لم يعانوا من هذه المشاكل.

وحسبما جاء فى التقرير، اختبر الباحثون العلاج بجل هرمون التستوستيرون، فى 7 تجارب مختلفة، لكن التقرير الجديد يحدد تأثير استخدام جل هرمون التستوستيرون على الوظيفة الجنسية والجسمانية والنشاط، لكن هناك بعض النتائج لآثار سلبية على العظام والإدراك والإصابة بمشاكل فى القلب وفقر الدم، لكن لم يتم التأكد منها ولا يزال يجرى البحث عليها.

وحسب التقرير، قال سنايدر إن هذه المرة الأولى التى أظهرت بها النتائج فائدة استخدام العلاج بهرمون التستوستيرون على هؤلاء الرجال، لكن هناك 4 تجارب أخرى قبل التعرف على معظم فوائد هرمون التستوستيرون، لمعرفة المخاطر المحتملة ونحن بحاجة إلى أكثر من التجارب.