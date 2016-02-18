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مالك عقار بالشرابية يذبح عاملا ويصيب والده بسبب "الإيجار القديم"

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مالك عقار بالشرابية يذبح عاملا ويصيب والده بسبب "الإيجار القديم" مالك عقار بالشرابية يذبح عاملا ويصيب والده بسبب "الإيجار القديم"
أنهى حداد حياة عامل ذبحا بـ"سكين"، وأصاب والده بسبب قانون الإيجار القديم بمنطقة الشرابية، تم القبض على المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .

بدأت تفاصيل الواقعة عندما انهال المتهم "صبرى" 46 سنة، مالك عقار بمنطقة الشرابية، طعنا بسكين على جاره المجنى عليه "عمر" 22 سنة أثناء خروجه من شقته، ثم فر هاربا، وعندما قابل المتهم والد المجنى عليه بالشارع غرس فى صدره السكين وهرب، حتى تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتم نقل والد المجنى عليه إلى المستشفى فى حالة حرجة .

وكشفت تحريات المباحث أن والد المجنى عليه مستأجر شقة "قانون قديم" من المتهم ونشبت خلافات ومشاجرات بينهما بسبب رغبته فى خروجه من الشقة بسبب ضعف المقابل المادى، وتأخره عن دفع الإيجار كونه "قانون قديم"، كما تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم عقد النية على قتل نجل صاحب الشقة، وانتظر خروجه وطعنه بالسكين حتى فارق الحياة.

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مصر 365