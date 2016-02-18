بالصور.. حسام المغازى يفتتح مشروع الإدارة المتكاملة للرى بالإسكندرية

افتتح الدكتور حسام المغازى وزير الرى والموارد المائية، مشروع إحلال وتجديد مشروع الإدارة المتكاملة وتحسين الرى التابع لهندسة الرى بالإسكندرية والبحيرة، بحضور المهندس محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية، وعدد من مهندسى الرى بالمحافظة، وشمل المشروع إحلال وتجديد جميع المبانى بتكلفة مليون و59 ألف جنيه مصرى.

ويتضمن المبنى استراحات لمهندسى الرى ومكاتب لعدد من الموظفين والمهندسين المختصيين بهندسة الرى بالإسكندرية والبحيرة.

يذكر أن وزارة الرى بدأت فى تنفيذ خطة لحماية محافظة الإسكندرية والبحيرة من الغرق والتغيرات المناخية، بتكلفة مليار و200 ألف جنيه وتتضمن إحلال وتجديد محطات رفع المياه وإنشاء محطات رفع جديدة تتناسب مع الزيادة السكانية لعدم نكرار حوادث الغرق مرة أخرى.



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