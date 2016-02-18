محافظ الفيوم يفتتح فعاليات المؤتمر العلمى الثانى للعلاج الطبيعى

افتتح المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم فعاليات المؤتمر العلمي الثاني،الذي نظمته نقابة العلاج الطبيعي بالفيوم، بالتعاون مع مديرية الصحة تحت عنوان "آفاق جديدة في العلاج الطبيعى لتشوهات العمود الفقرى ومشاكل السمنة"، بحضور نخبة من أساتذة الطب والعلاج الطبيعى والصيدلة بجامعات الفيوم والقاهرة والأزهرية.

وشهد فعاليات المؤتمر اللواء محمد حمودة سكرتير عام المحافظة المساعد والدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم والدكتور خالد الخشاب عميد كلية طب الفيوم والدكتور سامي سعد النقيب العم للعلاج الطبيعى والدكتور احمد عمر حماد نقيب العلاج الطبيعى بالفيوم.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات وإطلاع المشاركين علي أحدث طرق ووسائل الوقاية والعلاج لتشوهات العمود الفقري ومخاطر السمنة على الصحة العامة والجهاز الهضمي والأعضاء الباطنية بدون تدخل جراحي أو دوائى.

وأكد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، فى كلمته على أهمية تنظيم مثل هذه المؤتمرات بدورها في نقل خبرات المشاركين فيها من خلال تبادل الرؤي والأفكار حول أحدث طرق الوقاية والعلاج، الأمر الذي يعود بالإيجاب علي زيادة إنتاجية الفرد والمجتمع.

كما أكد المحافظ أهمية هذا المؤتمر في رفع الكفاءة العلمية للعاملين بمجالات العلاج الطبيعي، معرباً عن تقديره وشكره للقائمين علي التنظيم.

من جهته أكد النقيب العام للعلاج الطبيعى رفض النقابة لجميع دعوات الإضراب الكلي والجزئي التي ظهرت مؤخراً علي مواقع التواصل الاجتماعى، مشيراً أن نداء مصر ونداء المريض فوق كل اعتبار, وأعرب النقيب عن شكره لمحافظ الفيوم لاهتمامه بدعم ورعاية مهنة العلاج الطبيعي عل أرض المحافظة.

عقب ذلك سلم محافظ الفيوم شهادات التقدير لأخصائى العلاج الطبيعى بالفيوم الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه.

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