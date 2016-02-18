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نواب الإسكدنرية ينتظرون وزيرة التعاون بقرية أبيس 8 لزيارة القرى الأكثر تضررا

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نواب الإسكدنرية ينتظرون وزيرة التعاون بقرية أبيس 8 لزيارة القرى الأكثر تضررا نواب الإسكدنرية ينتظرون وزيرة التعاون بقرية أبيس 8 لزيارة القرى الأكثر تضررا
وصل منذ قليل عمرو كمال عضو مجلس النواب، عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، إلى قرية أبيس 8 ، استعدادًا لاستقبال وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، والتى تجرى زيارة تفقدية للقرى الكثر احتياجا والأكثر تضررا من كارثة الغرق والسيول .

ومن المقرر وصول هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، ايضا لاستقبال الوزيرة والمشاركة فى توزيع الدعم إلى الأسر التى تضررت من السيول.

يذكر أن وزيرة التعاون الدولى، ستوزيع الدعم على 7 أسر الأكثر تضررا من السيول وتوقع مذكرة تفاهم مع محافظة الإسكندرية بهذا الشأن.
>النواب فى انتظار الوزيرة (1)

النواب فى انتظار الوزيرة (2)

النواب فى انتظار الوزيرة (3)
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