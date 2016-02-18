ورشة عمل بجامعة أسيوط لـ 150 صيدليا للتدريب على ممارسة الصيدلة الإكلينيكية

تنظم كلية الطب بجامعة أسيوط الثلاثاء المقبل، ورشة عمل لـ 150صيدليا للتدريب على "الممارسة الجيدة للصيدلة الإكلينيكية" وهو ما يأتى على هامش انطلاق أعمال المؤتمر العلمى السابع لقسم علاج الأورام والطب النووى بكلية الطب بالجامعة، والمقرر له البدء يوم الثلاثاء المقبل 23 فبراير إلى الجمعة 26 فبراير الجارى، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة والدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب، صرح بذلك الدكتور سمير شحاتة رئيس القسم ورئيس المؤتمر .

مضيفاً أن اهتمام القسم بتنظيم الورشة يرجع إلى حرصه على إتاحة الفرصة لتوفير تدريب متخصص لتحديث معايير ممارسة أعمال الصيدلة طبقاً لما هو مطبق فى أحدث دول العالم الذى يمثل عاملا وقائيا هاما يعمل على منع انتشار الميكروبات والمواد الضارة والمسرطنة .

ومن جانبه أوضحت الدكتورة سحر عبد المولى مدير عام قطاع صيادلة المستشفيات الجامعية والمشرف على شئون التدريب الصيدلى والجودة الصحية والصيدلة الإكلينيكية، أنه من المقرر أن ترتكز الورشة على عدة محاور تتضمن التطبيقات الحديثة فى مهام الصيدلة والعاملين فى مجال الخدمات الصحية وأهمية المناقشة والمشورة مع المريض على الوجه الأكمل، والتى تتضمن المواعيد المثلى لجرعات الدواء والنظام الغذائى المصاحب ومدى تعارفه مع الأدوية الأخرى، كما تتضمن الورشة شرحا لكيفية تجزئة الجرعات ومنع إهدارها، وذلك طبقاً للوزن والعمر والحالة الصحية لكل مريض، وكيفية خلط

>تلك الجرعات دون حدوث مضاعفات.