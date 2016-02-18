ورشة عمل بجامعة أسيوط لـ 150 صيدليا للتدريب على ممارسة الصيدلة الإكلينيكية

مضيفاً أن اهتمام القسم بتنظيم الورشة يرجع إلى حرصه على إتاحة الفرصة لتوفير تدريب متخصص لتحديث معايير ممارسة أعمال الصيدلة طبقاً لما هو مطبق فى أحدث دول العالم الذى يمثل عاملا وقائيا هاما يعمل على منع انتشار الميكروبات والمواد الضارة والمسرطنة .
ومن جانبه أوضحت الدكتورة سحر عبد المولى مدير عام قطاع صيادلة المستشفيات الجامعية والمشرف على شئون التدريب الصيدلى والجودة الصحية والصيدلة الإكلينيكية، أنه من المقرر أن ترتكز الورشة على عدة محاور تتضمن التطبيقات الحديثة فى مهام الصيدلة والعاملين فى مجال الخدمات الصحية وأهمية المناقشة والمشورة مع المريض على الوجه الأكمل، والتى تتضمن المواعيد المثلى لجرعات الدواء والنظام الغذائى المصاحب ومدى تعارفه مع الأدوية الأخرى، كما تتضمن الورشة شرحا لكيفية تجزئة الجرعات ومنع إهدارها، وذلك طبقاً للوزن والعمر والحالة الصحية لكل مريض، وكيفية خلط
>تلك الجرعات دون حدوث مضاعفات.