تنظيف الرئتين بأربعة مأكولات مدهشة وتحافظ على صحتك

لا شك أنكم شاهدتم الكثير من التقارير والبرامج التلفزيونية التي تعرض لكم كيف تكون الرئتين للأشخاص المدخنين بشكل خاص، وهذا ما أنذرت به التقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية حول النسب التي تنشرها في كل عام والتي تتعلق بالوفيات من أضرار التدخين وكانت النسبة أن هناك 1 من كل 10 شباب يموتون بسبب التدخين.

النيكوتين الذي يدخل الى الجسم نتيجة التدخين هو من أكبر العوامل التي تصعّب على المدخنين أن يتركوا السيجارة خاصة أن المواد الكيميائية تسبب السرطان وأهمها سرطان الرئة.

تنظيف الرئتين

اليوم احضرنا لكم في موقعكم مصر فايف بعض المأكولات التي تساعد المدخنين في التخلص من السجائر وتناول المأكولات الصحية الى جانب تنظيف الرئتين:

الجوز البرازيلي : فمن المعروف أنه غني جداً بفيتامين “E” الى جانب مادة السلينيوم التي تعمل على تقليص المخاطر من الإصابة بسرطان الرئتين والبروستات وأمراض القلب والمخاطر التي تصيب الأوعية الدموية، لهذا يمكنكم تناول جوزة واحدة خلال اليوم فهي تؤمن لكم كمية كافية من السيلينيوم التي يحتاجها الجسم طوال النهار.

البصل: من المعروف أن للبصل فوائد كبيرة في علاج العديد من الأمراض، وما يميزه أنه منظف أول للرئتين وذلك على حسب دراسات عديدة أجريت في إيطاليا وسويسرا، ويمكنكم تناول بصلة واحدة الى سبع بصلات خلال الأسبوع فهي كفيلة بالتقليل من مخاطر سرطان القولون والمبيض والحنجرة.

الزنجبيل: الى جانب فوئاد الزنجبيل الكثيرة في حرق الدهون وتقليل الكوليسترول في الدم فهو يساعد على فتح المجاري الهوائية وبهذا يسهل على المدخنين إخراج البلغم، وهو يمنع تجمع البكتيريا داخل الجسم ويخلصكم من الإلتهابات.

البوملي أو الليمون الهندي: وهذه أيضاً أثبتت دراسات عديدة أجريت على هذا النوع من الفواكه حيث أنها تقلل بشكل فعّال من مخاطر الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان الجهاز الهضمي، ويمكنكم تناول أربعة قطع طوال الأسبوع لتساعدكم في تنظيف الرئتين.

شبكةعيونالإخبارية

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