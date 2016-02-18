أخبار عاجلة

تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود -
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك -
هاني عزيز: التفجيرات لا تعكس تقصيرًا أمنيًَّا -
مفاجأة بالصور || صفحة مريبة على فيسبوك ألمحت بتفجير كنيسة طنطا أمس -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق هاشتاج" United_On_Palm Sunday" في دعوة للتضامن لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

تنظيف الرئتين بأربعة مأكولات مدهشة وتحافظ على صحتك

  • الصحة
  • 204
Google+ Print
تنظيف الرئتين بأربعة مأكولات مدهشة وتحافظ على صحتك تنظيف الرئتين بأربعة مأكولات مدهشة وتحافظ على صحتك

لا شك أنكم شاهدتم الكثير من التقارير والبرامج التلفزيونية التي تعرض لكم كيف تكون الرئتين للأشخاص المدخنين بشكل خاص، وهذا ما أنذرت به التقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية حول النسب التي تنشرها في كل عام والتي تتعلق بالوفيات من أضرار التدخين وكانت النسبة أن هناك 1 من كل 10 شباب يموتون بسبب التدخين.

النيكوتين الذي يدخل الى الجسم نتيجة التدخين هو من أكبر العوامل التي تصعّب على المدخنين أن يتركوا السيجارة خاصة أن المواد الكيميائية تسبب السرطان وأهمها سرطان الرئة.

تنظيف الرئتين

اليوم احضرنا لكم في موقعكم فايف بعض المأكولات التي تساعد المدخنين في التخلص من السجائر وتناول المأكولات الصحية الى جانب تنظيف الرئتين:

الجوز البرازيلي : فمن المعروف أنه غني جداً بفيتامين “E” الى جانب مادة السلينيوم التي تعمل على تقليص المخاطر من الإصابة بسرطان الرئتين والبروستات وأمراض القلب والمخاطر التي تصيب الأوعية الدموية، لهذا يمكنكم تناول جوزة واحدة خلال اليوم فهي تؤمن لكم كمية كافية من السيلينيوم التي يحتاجها الجسم طوال النهار.

البصل: من المعروف أن للبصل فوائد كبيرة في علاج العديد من الأمراض، وما يميزه أنه منظف أول للرئتين وذلك على حسب دراسات عديدة أجريت في إيطاليا وسويسرا، ويمكنكم تناول بصلة واحدة الى سبع بصلات خلال الأسبوع فهي كفيلة بالتقليل من مخاطر سرطان القولون والمبيض والحنجرة.

الزنجبيل: الى جانب فوئاد الزنجبيل الكثيرة في حرق وتقليل الكوليسترول في الدم فهو يساعد على فتح المجاري الهوائية وبهذا يسهل على المدخنين إخراج البلغم، وهو يمنع تجمع البكتيريا داخل الجسم ويخلصكم من الإلتهابات.

البوملي أو الليمون الهندي: وهذه أيضاً أثبتت دراسات عديدة أجريت على هذا النوع من الفواكه حيث أنها تقلل بشكل فعّال من مخاطر الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان الجهاز الهضمي، ويمكنكم تناول أربعة قطع طوال الأسبوع لتساعدكم في تنظيف الرئتين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد