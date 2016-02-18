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حبس سائق تاكسى ضبط بحوزته 16 طربة حشيش قبل ترويجها على عملائه بالقاهرة

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حبس سائق تاكسى ضبط بحوزته 16 طربة حشيش قبل ترويجها على عملائه بالقاهرة حبس سائق تاكسى ضبط بحوزته 16 طربة حشيش قبل ترويجها على عملائه بالقاهرة
قرر علاء عوض مدير نيابة المقطم الجزئية، حبس سائق تاكسى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من الحشيش قبل ترويجها على عملائه، وأمرت بالتحفظ على السيارة المستخدمة، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة، أن إدارة مكافحة المخدرات تمكنت من إلقاء القبض على سائق تاكسى وبحوزته 16 طربة حشيش، و50 ألف جنيه، وميزان حساس يستخدمه فى عمليات البيع، وذلك قبل ترويجها على عملائه بمنطقة المقطم، وأنكر المتهم أمام النيابة جميع الاتهامات.

ووردت معلومات أكدت التحريات عن استغلال سائق تاكسى لمهنته فى بيع المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وقامت قوة من ضباط إدارة مكافحة المخدرات من خلال مأمورية خاصة بإلقاء القبض على المتهم وبحوزته المضبوطات.

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مصر 365