الثلاثاء| انطلاق ورشة «الممارسة الجيدة للصيدلة الإكلينيكة» لتدريب 150 صيدليًا بأسيوط

تقيم كلية الطب بجامعة أسيوط، الثلاثاء القادم، ورشة عمل حول “الممارسة الجيدة للصيدلة الإكلينيكية” لتدريب150 صيدليًا.

وتأتى الورشة، على هامش انطلاق أعمال المؤتمر العلمى السابع لقسم علاج الأورام والطب النووى بكلية الطب بالجامعة، والمقرر له الثلاثاء 23 فبراير وحتى الجمعة 26 فبراير الجارى، تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، والدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب.

وقال الدكتور سمير شحاته رئيس القسم ورئيس المؤتم ، إن اهتمام القسم بتنظيم الورشة يرجع إلى حرصه على إتاحة الفرصة لتوفير تدريب متخصص لتحديث معايير ممارسة أعمال الصيدلة طبقاً لما هو مطبق فى أحدث دول العالم الذى يمثل عامل وقائى هام يعمل على منع انتشار الميكروبات والمواد الضارة والمسرطنة .

من جانبها، أوضحت دكتورة سحر عبد المولى، مدير عام قطاع صيادلة المستشفيات الجامعية، والمشرف على شئون التدريب الصيدلى والجودة الصحية والصيدلة الإكلينيكية، أنه من المقرر أن ترتكز الورشة على عدة محاور تتضمن التطبيقات الحديثة فى مهام الصيدلة والعاملين فى مجال الخدمات الصحية وأهمية المناقشة والمشورة مع المريض على الوجه الأكمل والتى تتضمن المواعيد المثلى لجرعات الدواء والنظام الغذائى المصاحب ومدى تعارفه مع الأدوية الأخرى.

وأضافت : “كما تتضمن الورشة شرح لكيفية اجزئة الجرعات ومنع إهدارها وذلك طبقاً للوزن والعمر والحالة الصحية لكل مريض ، وكيفية خلط تلك الجرعات دون حدوث مضاعفات” .