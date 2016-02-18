صور| الداخلية تنهي استعدادات تامين قداس جنازة «بطرس غالي» بالكاتدرائية

أنهت الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية، الاستعدادات الاخيرة، لاستقبال جنازة الراحل بطرس غالي أمين عام الأمم المتحدة السابق.

واستعدت وزارة الداخلية لاستقبال، جنازة بطرس غالي، بتشكيلات أمنية مكثفة في محيط الكنيسة بالعباسية، و تأمين الشوارع لحضور العديد من الشخصيات العامة و السياسية و كبار المسؤولين الصلاة اليوم.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس جنازة الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة، وذلك بالكنيسة البطرسية بالعباسية، وذلك وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتوفي “غالي” أول أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 94 عامًا، بعد مشوار زاخر من الدبولماسية المصرية والدولية.

المراسل: عمر عبد الناصر