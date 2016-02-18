السيسي يتفق مع نظيره الجابوني على التنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،اليوم الخميس، إنه اتفق ونظيره الجابوني، علي بونجو، على التنسيق السياسى بين البلدين فى المحافل الاقليمية والدولية لمكافحة الارهاب، باعتباره خطرًا مشتركًا يهدد الأوضاع فى إفريقيا، لافتًا إلى أنه تم التباحث بشأن القضية الليبية.

وأضاف السيسي خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره الجابوني “تناولنا القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأشار السيسي إلى أنه تم أيضًا مناقشة عدد من القضايا الخاصة بالشأن الإفريقي، كما أعرب السيسي عن سعادته للتوقيع على اتفاقيات فى عدة مجالات بين البلدين.