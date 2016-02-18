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نائب رئيس جامعة بنها يعقد اجتماعا لحل شكاوى الطلاب الكويتيين

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نائب رئيس جامعة بنها يعقد اجتماعا لحل شكاوى الطلاب الكويتيين نائب رئيس جامعة بنها يعقد اجتماعا لحل شكاوى الطلاب الكويتيين
عقد الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعيلم والطلاب اجتماعا موسعا مع الدكتور عادل خضر عميد كلية الآداب ورؤساء أقسام الإعلام والتاريخ وعلم النفس، لبحث شكاوى الطلاب الكويتيين الوافدين بالكلية.

وقال الدكتور سليمان بأنه تقرر خلال الاجتماع عمل فصل صيفى للمواد التى تم رسوب الطلاب فيها وتشكيل لجنة ممتحنين لمراجعة كافة نتائج الطلاب، وكذلك الاتفاق بعقد محاضرات مكثفة للطلاب الوافدين وقت حضورهم سواء فى مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

وتابع نائب رئيس الجامعة فى تصريح له اليوم، بأنه تقرر أيضا فتح قنوات اتصال مع الطلاب الوافدين من خلال عمل مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعى وإضافة جميع الأساتذة بها، لبحث أى شكاوى طارئة.

كما شاركت جامعة بنها فى أفواج معهد إعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالى برعاية الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة وبإشراف الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، بأن طلاب الجامعة شاركوا فى جميع المسابقات والألعاب وحصلوا على المركز الثانى فى الأنشطة الثقافية والرياضية، مشيرا إلى أنه سوف يتم تكريمهم وتوجيه خطابات شكر لهم.

وأكد عيسوى أن الجامعة تواصل من استعداداتها للمشاركة فى مسابقة إبداع الشارقة رقم 4، حيث يتم الآن تجهيز الطلاب ومنتخابات الجامعة للفنون الشعبية والموسيقى والكورال.

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مصر 365