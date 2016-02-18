حارس مانشستر يونايتد قريب من الدوري الأرجنتيني

اقترب سيرجيو روميرو الحارس الأرجنتيني لمانشستر يونايتد من الانتقال لفريق ريفربليت في الدوري الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

روميرو انضم لمانشستر يونايتد خلال الصيف المنقضي قادما من سامدوريا، وبدأ الموسم بشكل أساسي في 5 مباريات متتالية في ظل عدم وضوح موقف دي خيا من البقاء أو الرحيل.

وبعد عودة دي خيا، مكث روميرو على دكة البدلاء بشكل مستمر، لتخرج التكهنات بإمكانية رحيله.

وبحسب صحيفة "داريو أوليه" الأرجنتينية، فإن روميرو قد ينتقل لصفوف ريفربليت الأرجنتيني خلال الموسم المقبل لضمان المشاركة باستمرار.

وسيتوقف مصير حارس المنتخب الأرجنتين على مصير زميله دافيد دي خيا، سواء بالرحيل إلى ريال مدريد أو بالبقاء في مانشستر يونايتد.