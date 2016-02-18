مجلس الأهلي يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في مارس

دعا مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر لانعقاد الجمعية العمومية للنادي خلال شهر مارس المقبل.

وقرر مجلس الإدارة في اجتماعه مساء أمس الأربعاء، الدعوة لعقد الجمعية العمومية يومي 24 و25 من شهر مارس المقبل.

وسيناقش المجلس مع الجمعية العمومية، جدول الأعمال والميزانية وتقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 / 12 /2015.

وجاء ذلك بناءا على تعليمات الجهة الإدارية في عدة خطابات تلقاها النادي خلال الأيام الماضية طالبت المجلس بعقد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية في موعده لمباشرة أعمال المجلس عن السنة الماضية.

متى يضطر المجلس لعقد جمعية عمومية غير عادية لتحديد مصيره؟

في حال رفضت الجمعية العمومية ميزانية النادي المقدمة من المجلس الحالي، فسيكون المجلس مجبرا على الدعوة لجمعية عمومية غير عادية في غضون 45 يوما لتحديد مصيره سواء بالاستمرار أو الرحيل.

وإذا لم يكتمل نصاب الجمعية العمومية في هذا التوقيت، فهذا يعني تجديد ثقة الجمعية العمومية في المجلس.

هذا ويكون الاجتماع الأول للجمعية العمومية يوم 24 مارس صحيحاً بحضور النصاب القانوني 50 % من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور +1، أما في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول يكون الاجتماع الثاني في اليوم الثالي 25 مارس ويكون صحيحاً بحضور النصاب القانوني 20% من عدد الأعضاء أو 1000 " ألف عضو " أيهما أقل.