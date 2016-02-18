الأهلي: جاهزون لمواجهة المصري على أي ملعب

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن الفريق جاهز لخوض لقاء المصري البورسعيدي – المؤجل من الجولة السابعة - فى أى ملعب يحدده الأمن واتحاد الكرة.

ويحيط الغموض بمصير ملعب اللقاء المقرر يوم الثلاثاء المقبل.

وشدد عبد الحفيظ أن الجهاز الفني يحرص على إبعاد اللاعبين عن أية أمور تخص أزمة الملاعب حتى يكون تركيزهم منصب فقط في المباريات.

وعلم FilGoal.com أن المباراة اقتربت من التأجيل لأجل غير مسمى بسبب عدم الاستقرار على ملعب يستضيفها. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن إدارة اتحاد الكرة ستتفاوض من جديد مع إدارة ملعب برج العرب لاستضافة المباراة بعد رفض استاد أسوان استضافة اللقاء في يوم عيدها القومي، وإن تأزم الموقف سيتفاوض اتحاد الكرة مع أمن السويس ليقام اللقاء على ملعب استاد السويس.

وفي حال رفض أمن السويس أيضا تأمين اللقاء، فستكون مدينة أسوان هي الحل الوحيد، إذ أن أمن أسوان لم يمانع استضافة اللقاء لكن في يوم مختلف عن عيد المدينة القومي، وهذا يعني أن المباراة سيتم تأجيلها.

ونظرا لأن بطولة الدوري ستتوقف يوم 23 فبراير الجاري بسبب المعسكر الإعدادي للمنتخب، فهذا يعني أن المباراة ستتأجل لأجل غير مسمى، لحين الاستقرار على موعد جديد.

وإن تم ذلك، فهذا سيعني أن بطولة الدوري قد يتم تأخير موعد نهايتها، لأن الفريقين لم يلعبا من الأساس مباراة الدور الأول إلى الآن معا.