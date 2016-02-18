أرقام في الجول – 5 ملامح لما يقدمه مالودا للدوري المصري

مباراتان شارك فيهما الفرنسي فلوران مالودا مع وادي دجلة منذ أن انتقل للفريق يناير الماضي، وسط ضجة كبيرة صاحبت بطل دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي ووصيف كأس العالم مع فرنسا.

مالودا يحتل الترتيب الـ13 في قائمة أكبر لاعبي الدوري المصري سنا، حيث يبلغ من العمر 35 عاما.

وبعيدا عن ضجة الصفقة، ماذا قدم مالودا للدوري المصري عامة وفريق المدرب باتريس كارترون خاصة في التعادل 1-1 أمام الزمالك والفوز 2-0 على طلائع الجيش.

صنع هدفين

في 180 دقيقة، صنع مالودا هدفين لفريقه.

الإحصائية عادية، لكن التميز فيها أنه صنع هدفا من ركنية أمام الزمالك وآخر من ضربة ثابتة أمام الجيش، ما يعني أنه يتميز في تنفيذ الكرات الثابتة رغم عدم اشتهاره بها خلال وجوده في أوروبا.

تمريرات قصيرة صحيحة

مرر 73 تمريرة قصيرة في المباراتين، من أصل 82 محاولة.

نسبة نجاح مالودا في التمرير القصير 89% في 180 دقيقة، وهي نسبة جيدة نظرا لتواجده في الثلثين الأوسط والهجومي لفريقه.

استرجاع الكرة

خلال مباراتين، استطاع مالودا استرجاع الكرة من الخصم عبر الاستخلاص أو قطع التمريرات 23 مرة.

فعل مالودا ذلك 15 مرة أمام الزمالك، و8 مرات أخرى ضد طلائع الجيش.

مرة أخرى، بالنسبة للاعب هجومي هي إحصائية رائعة وميزة إضافية يقدمها اللاعب لوادي دجلة.

التمرير الأمامي

هل تعلم كم مرة مرر مالودا للخلف خلال 180 دقيقة لعب؟

الإجابة قد تكون صادمة.. مرة واحدة.

مالودا مرر 36 مرة للأمام و44 مرة للأجناب، ما يعني أنه يساند بالتمرير المباشر في تطوير هجمات دجلة.

هكذا كانت اتجاهات تمريراته وطولها أمام الزمالك

وهكذا كانت أمام الجيش

التسديد على المرمى

لكن يعيب مالودا شئ، هو غياب تسديداته على المرمى.

مالودا لم يسدد على المرمى سوى مرتين خلال المباراتين، الأولى كانت ركلة الجزاء التي سددها في العارضة أمام الزمالك، والثانية كانت تسديدة خارج الثلاث خشبات أمام طلائع الجيش.