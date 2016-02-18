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ثنائي الإسماعيلي مهدد بالغياب أمام طلائع الجيش

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ثنائي الإسماعيلي مهدد بالغياب أمام طلائع الجيش ثنائي الإسماعيلي مهدد بالغياب أمام طلائع الجيش

يجرى الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي مساء غدا الجمعة اختبارا طبيا لكل من حسنى عبد ربه وشريف عبد الفضيل لاعبا الفريق قبل إعلان أسماء قائمة الفريق التي سيشارك بها في لقاء طلائع الجيش المقبل.

ويلتقي الإسماعيلي مع نظيره طلائع الجيش يوم الأحد المقبل، ضمن مؤجلات بطولة الدوري.

وتعرض حسني عبد ربه لكدمة في الساق خلال مباراة الإسماعيلي أمام المقاولون العرب، والتي تحصل فيها بنفسه على ركلة جزاء، أحرز بها الفريق الفوز.

من ناحية أخرى، يعاني شريف عبد الفضيل من شد في العضلة الضامة بعدما انضم لأول مرة لقائمة مباراة المقاولون، رغم أنه لم يشترك.

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