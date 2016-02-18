مرتضى منصور يشطب عضوية عبدالرحيم محمد من الزمالك

قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، شطب عضوية عبدالرحيم محمد، نجم القلعة البيضاء السابق، والمدير الفني الحالي لنادي الترسانة، بعد هجومه عليه.

وكان رئيس القلعة البيضاء قد أصدر قرارًا من قبل بمنع عبدالرحيم من دخول الزمالك، بعد اتهامه للمستشار جلال إبراهيم، رئيس النادي السابق، بأنه يسرق سيراميك النادي، قبل أن يقرر شطبه من عضوية الزمالك.

يذكر أن عبدالرحيم محمد هاجم مرتضى منصور، وأكد أنه سيجمع مليون استمارة للمطالبة برحيل رئيس الزمالك الحالي، في الوقت الذي أكد فيه الأخير أنه سيتقدم باستقالته في الجمعية العمومية المقبلة إذا وافق 1000 عضو على رحيله.