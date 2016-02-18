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إخلاء سبيل شريف الروبي و3 من أعضاء حركة 6 ابريل بضمان محل الإقامة

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إخلاء سبيل شريف الروبي و3 من أعضاء حركة 6 ابريل بضمان محل الإقامة إخلاء سبيل شريف الروبي و3 من أعضاء حركة 6 ابريل بضمان محل الإقامة

قررت نيابة الدقي، إخلاء سبيل كلًا من محمد نبيل، أيمن عبدالمجيد، محمود هشام، و شريف الروبي، نشطاء بحركة 6 أبريل، بضمان محل الإقامة، وذلك في القضية رقم 20065 لسنة2015م، جنح قسم الدقي.

 وكشفت التحقيقات الأولية التي أجراها أحمد عمار، مدير نيابة الدقي، أن المتهمين تظاهروا في شارع التحرير بالدقي، دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات الأمنية، وأشعلوا عددًا من الشماريخ والألعاب النارية.

كما كشفت تحريات الأمن الوطني هوية المتهمين، فاستصدرت إذنًا من النيابة العامة لإلقاء القبض عليهم، وتم ضبطهم من مقار سكنهم بمناطق مختلفة بالقاهرة.

 ويذكر أن أنكر المتهمون كل الاتهامات المنسوبة إليهم، وطلبت النيابة تحريات الأمن الوطني التكميلية حول الواقعة.

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