اعتقال اسكتلندي أساء للاجئين على «فيسوك»

ألقت شرطة اسكتلندا القبض على رجل كان مسؤولا عن سلسلة من التهجمات على اللاجئين السوريين الذين أعيد توطينهم في جزيرة روثساي عبر تدوينات على الفيسبوك.

وأكدت الشرطة، بحسب “روسيا اليوم” أنها اعتقلت رجلا في الأربعين من عمره يوم الثلاثاء 16 فبراير، من منطقة إنفركلايد بموجب قانون الاتصالات بعد تقرير عن قيامه بسلسلة من التهجمات عبر الانترنت على اللاجئين السوريين الذين يعيشون في جزيرة روتساي.

وقال المفتش إيوان ويلسن من مكتب شرطة المنطقة إنه يأمل “أن يكون اعتقال هذا الشخص رسالة واضحة من شأنها أن تأكد أن شرطة اسكتلندا لن تتسامح مع أي شكل من أشكال التحريض على الكراهية وإستثارة التعليقات المسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

ويعد القاء القبض على هذا الرجل رسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع مثل هذه الإساءات تجاه اللاجئين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.