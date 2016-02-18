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صور| تسليم 100 تاكسي للمستفيدين من مبادرة الرئيس لتشغيل الشباب بأسيوط

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da4d539b-7fad-4356-8747-e25381a8d952سلم اللواء ماجد عبد الكريم سكرتيرعام محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، 100 سيارة تاكسي للشباب الفائزين في القرعة العلنية التي أجريت في نوفمبر الماضي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتشغيل الشباب والتي ينفذها صندوق تحيا بالتعاون مع الصندوق الإجتماعي للتنمية.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقيم بأرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة بحضور اللواء ألبير إداورد مدير إدارة المرور ورميح عبد الحسيب مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية ومحمد فؤاد مدير مديرية الشئون الاجتماعية والعميد علاء عبد الجابر مدير إدارة المواقف والعقيد عبد اللطيف محمد مدير مباحث المرور وبعض أعضاء مجلس النواب.

وقال السكرتير العام، إن هذه المبادرة تساهم في شكل كبير لتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، مؤكداً اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة التي تنهض بوطننا وبسواعد شبابها مطالباً الفائزين بالمبادرة بضرورة اتباع قواعد المرور وتعليماته حفاظا علي سلامتهم مؤكداً علي تعاون جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لتقديم كافة المساعدات لهم طبقا لتعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ودعمه المستمر للشباب.

فيما أشار ألبير أدوارد مدير إدارة المرور، إلى أنه سيتم عمل لجنة فنية لفحص السيارات بأكملها وتسليم الرخص للمستفيدين وتخصيص رقم لتلقي الشكاوي والمشاكل التي قد تواجههم وسرعة حلها، مضيفا أن هذه المبادرات تساهم بشكل فعال في تحسين وسائل النقل وتوفير فرص عمل للشباب والاستفادة من قدراتهم من أجل وطن أفضل.

بينما أوضح رميح عبد الحسيب، مدير الصندوق الاجتماعي، أن مشروع التاكسي يتم بالتعاون مع صندوق تحيا مصر على مستوى الجمهورية وأن أسيوط نصيبها 100 سيارة وتبلغ قيمة السيارة الواحدة 79 ألف جنيه يتم دفع مبلغ 23 ألف و700 جنيه مقدم ويتم تقسيط باقى المبلغ على 6 سنوات بفائدة 5% مع منح شهر سماح فى السداد.

وأضاف أن الشروط كانت ألا يقل سن المتقدم عن 30 عاماً ولا يزيد عن 45 عاماً وألا يكون حاصلاً على أية قروض سابقة من الصندوق الاجتماعي للتنمية وألا يكون له دخل ثابت ولا يمتلك دخل ثابت ولا يمتلك أية سيارة ملاكي أو أجرة وألا يكون ملتزماً بسداد أقساط سيارة أخرى فضلاً عن وجود ضامن للمقترض.

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