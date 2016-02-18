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تأجيل محاكمة 7 متهمين فى قضية "أحداث عنف شارع السودان" لجلسة 17 مارس

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تأجيل محاكمة 7 متهمين فى قضية "أحداث عنف شارع السودان" لجلسة 17 مارس تأجيل محاكمة 7 متهمين فى قضية "أحداث عنف شارع السودان" لجلسة 17 مارس
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الخميس، تأجيل نظر محاكمة 7 متهمين فى أحداث عنف شارع السودان، التى وقعت فى مارس الماضى، لـجلسة 17 مارس، لسماع مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، عدة تهم من بينها، تكدير السلم العام، والتظاهر بدون تصريح ، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة.
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