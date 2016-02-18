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مصادر: قرار "السيسي" يعنى العودة لقانون 47 فى ترقيات العاملين المدنيين فقط

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مصادر: قرار "السيسي" يعنى العودة لقانون 47 فى ترقيات العاملين المدنيين فقط مصادر: قرار "السيسي" يعنى العودة لقانون 47 فى ترقيات العاملين المدنيين فقط
أكد مصادر أن قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح الصادر أمس الأربعاء فيما يخص بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ببعض اختصاصات الرئيس المنصوص عليها بقانون العاملين المدنيين بالدولة يعنى العودة للقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يخص الترقيات لدرجات المدير العام والدرجة الممتازة فقط.

وأوضحت المصادر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تفسير البعض بأن قرار رئيس الجمهورية يعنى العودة للعمل بالقانون القديم وإلغاء قانون الخدمة المدنية غير صحيح، لافتا إلى أن مرتبات شهر فبراير الجارى والمقرر صرفها فى نهاية الشهر خرجت بالفعل من خزينة ، مؤكدًا أنه تم احتسابها بناءً على قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رقم 18 لسنة 2015، كما شدد على أن القرار يخاطب الترقيات فقط.

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مصر 365

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