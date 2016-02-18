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معهد أبحاث السرطان البريطانى: إصابة 33 ألف شخص بالسرطان سنويا

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معهد أبحاث السرطان البريطانى: إصابة 33 ألف شخص بالسرطان سنويا معهد أبحاث السرطان البريطانى: إصابة 33 ألف شخص بالسرطان سنويا
كشف تقرير لمعهد أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة أن معدلات الأنواع المختلفة من السرطان قد ارتفعت بنسبة 12 بالمائة منذ التسعينات.

كما أشار التقرير إلى أن حوالى 352 ألفا و200 بريطانى يصابون بالسرطان سنويا ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسى إلى تقدم غالبية السكان فى العمر، لكنه أوضح أيضا أن الأسباب التى ترجع إلى أسلوب الحياة مثل البدانة والتدخين وشرب الخمور وعدم إنجاب أطفال لها دور فى هذا الصدد.

وحذر خبراء من أن تأخير السيدات للحمل ربما يسهم فى حدوث ارتفاع حاد فى الإصابة بسرطان الرحم.

فقد ارتفعت معدلات الإصابة بهذا النوع من السرطان بمعدل الربع فى العقد الماضى ويوجد الآن 8700 حالة جديدة سنويا. ولكن خطر الإصابة بالمرض هو ثالث أعلى خطر بالنسبة للسيدات اللاتى لم ينجبن أطفالا قط.

ونقلت صحيفة ديلى ميل البريطانية عن الخبراء قولهم إن السبب فى ذلك يرجع إلى أنهن أكثر تعرضا فى حياتهن لهرمون الاستروجين الذى قد يؤدى إلى نمو الأورام.
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