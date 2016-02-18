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«الصحة»: توافر حقن الـ«Anti-RH» لعلاج حديثي الولادة بالأسواق

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«الصحة»: توافر حقن الـ«Anti-RH» لعلاج حديثي الولادة بالأسواق «الصحة»: توافر حقن الـ«Anti-RH» لعلاج حديثي الولادة بالأسواق

وزارة الصحة

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مستحضرات وحقن الـ «Anti-RH» هي أحد المستحضرات الاستراتيجية للأطفال حديثي الولادة التي تخضع للمتابعة المستمرة من قبل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالوزارة؛ لضمان توافر المستحضر، وتفاديًا لنقصه بالسوق المحلي، وذلك عن طريق تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الشركات المستوردة للعقار.

وقال مجاهد، في بيان اليوم، إنه في ضوء حرص المصرية, ممثلة في الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان, على صحة المريض المصري وتوفير الرعاية الصحية اللازمة في صورة آمنة وفعالة, وحفاظا على الأمن الدوائي المصرى، فقد تلاحظ نشر بعض الأخبار، فى بعض وسائل الإعلام، عن نقص بعض مستحضرات الإستراتيجية الهامة مثل حقن الـ Anti-RH.

وأضاف :”نظراً لما قد ينتج عن نشر وتداول معلومات غير دقيقة عن المستحضرات الحيوية والإستراتيجية الهامة من تأثير سلبى على المجتمع وزعزعة الثقة فى مؤسساته، وكذلك فى ضوء المسئولية المجتمعية لوزارة الصحة والسكان، فقد تم دراسة ما أثير حول نقص المستحضر”.

 وأوضح أن الشركات المستوردة قامت باستيراد كميات تضمن توافر المستحضر طبقا لمعدلات استهلاكه، وتم توجيه الشركات نحو توزيع كميات من المخزون لديها إلى الجهات ذات الأولوية في الاحتياج.

 تجدر الاشارة الى أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية قد قامت باتخاذ الخطوات اللازمة نحو تيسير استيراد كميات اضافية من المستحضر لضمان تغطية الاحتياج في الفترة المقبلة.

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