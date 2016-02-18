صور|محافظة أسيوط تشارك الكاثوليك في احتفالية اليوبيل الفضي

شارك اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظ اسيوط، فى احتفالية مطرانية اسيوط للاقباط الكاثوليك باليوبيل الفضى على انشاء مكتب التنمية الايبارشى، وذلك بدار ام المحبة بدير درنكا بحضور الأنبا كيرلس وليم مطران الأقباط الكاثوليك ومؤسس مكتب التنمية، والأب متى شفيق مدير عام مكتب التنمية وعدد من القيادات الدينية الاسلامية والمسيحية والقيادات التنفيذية والشعبية.

وبدأ الحفل باستعراض الأب متى شفيق مدير مكتب التنمية الايبارشى باسيوط لرؤية ورسالة وإستراتيجية عمل مكتب التنمية الايبارشى بمحافظة اسيوط.

وتحدث الأنبا كيرلس وليم مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، عن دور مكتب التنمية الايبارشى فى النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة دون تمييز، بالإضافة إلى استعراض بعض انجازات المكتب على مدى 25 عاما من الخدمات، من خلال محورى التكوين والتنمية بدأها بعام 1990 بمشروع صغير قيمته 10 آلاف جنيه بقرية “كوم بوها” التابعة لمركز ديروط، ثم تعددت بعد ذلك المشاريع والخدمات لتشمل قطاع الكوارث والأزمات، مشيرا إلى دور المكتب فى التخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن سيول 1994 وسيول مركز البدارى والتى تعرضت لها بعض قرى المحافظة بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأهلية الشريكة.

وأشاد سكرتير عام المحافظة، بمبادرات ومشاريع مكتب التنمية الايبارشى والخدمات التى يقدمها للمواطنين فى قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية، مطالبا بالمزيد من المشاريع وتعدد البرامج التى من شأنها المساهمة فى خدمة وطننا الغالى وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتضمن الافتتاح عرض بعض الفقرات الفنية لفريق كورال مكتب التنمية الايبارشى، ثم عرض فيلم تسجيلى عن مكتب التنمية، واختتم الحفل بافتتاح معرض صور يوثق أهم وأبرز الأنشطة التى قام بها مكتب التنمية منذ تأسيسه فى مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والدينية، وعرض لبعض الخدمات المقدمة للمواطنين ثم اعقبه توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين فى الاحتفالية.