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صور| ضبط لحوم فاسدة في حملة تموينية بأسيوط

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18c61d00-d744-4a13-b304-6a796445376cتمكنت رئاسة مركز ومدينة صدفا بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، من ضبط 84 كيلو لحوم ومشتقاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال حملة تموينية بالتنسيق مع مديرية والصحة والطب البيطري.

وقال محمد فرغلي رئيس مركز ومدينة صدفا، إنه تم ضبط تلك اللحوم متغيرة اللون وتميل إلى اللون الأسود وتنبعث منها رائحة كريهة موضحاً أنه تم التحفظ عليها فى ثلاجات فرع نصف الجملة تمهيداً لإعدامها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وأوضح أن الحملات مستمرة بناءاً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بكافة القطاعات بالتعاون مع التموين ومديرية الأمن والصحة والطب البيطري مؤكداً على تكثيف تلك الحملات وتشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع اللحوم والأسماك للحفاظ على صحة المواطنين .

وأضاف فرغلي، أنه تم إزالة ورفع اشغالات الثابتة والمتحركة بشارع الجيش وبجوار مزلقان السكة الحديد لتذليل كافة العقبات التي تعوق حركة المرور وإيجاد سيولة مرورية، مشيرًا إلى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة على هذه المخالفات.

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