أخبار عاجلة

تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود -
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك -
هاني عزيز: التفجيرات لا تعكس تقصيرًا أمنيًَّا -
مفاجأة بالصور || صفحة مريبة على فيسبوك ألمحت بتفجير كنيسة طنطا أمس -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق هاشتاج" United_On_Palm Sunday" في دعوة للتضامن لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تأجيل محاكمة «بديع» وآخرين في «حرق محاكم الإسماعيلية» لـ 24 فبراير

Google+ Print
تأجيل محاكمة «بديع» وآخرين في «حرق محاكم الإسماعيلية» لـ 24 فبراير تأجيل محاكمة «بديع» وآخرين في «حرق محاكم الإسماعيلية» لـ 24 فبراير

محمد بديع، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية، المنعقدة بالهايكستب، مساء الأربعاء، تأجيل محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، و311آخرين من قيادات، وأنصار الجماعة بالإسماعيلية، في قضية “حرق مجمع محاكم الإسماعيلية”، لجلسة 24 فبراير الجاري، للسماع لباقي الشهود.

وتحمل القضية رقم 345/135لسنة 2014م جنايات عسكرية، والتي يُحاكم بها مرشد جماعة الإخوان، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، و309 آخرين من بينهم “سيدتين”.

وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية قد وجهت للمتهمين تُهم ” القتل، اقتحام منشأة عامة، التحريض على العنف والشغب، مقاومة رجال الشرطة والجيش، والتخريب”.

وتم إحالة القضية للمحاكمة العسكرية في ديسمبر من العام قبل الماضي، وبدأت أولى جلسات المحاكمة بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية يناير الماضي، إلا أنه تقرر نقل المحاكمة لعقدها بمعسكر الجيش بالهايكستب لاعتبارات أمنية.

وترجع أحداث القضية إلى 14 أغسطس من عام 2013م، تزامنًا مع أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، عندما اقتحم العشرات مبنى مجمع محاكم الإسماعيلية، وأضرموا النار في مبنى المحكمة الابتدائية، ما أسفر عن مقتل نحو 10 أشخاص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا