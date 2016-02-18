تأجيل محاكمة «بديع» وآخرين في «حرق محاكم الإسماعيلية» لـ 24 فبراير

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية، المنعقدة بالهايكستب، مساء الأربعاء، تأجيل محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، و311آخرين من قيادات، وأنصار الجماعة بالإسماعيلية، في قضية “حرق مجمع محاكم الإسماعيلية”، لجلسة 24 فبراير الجاري، للسماع لباقي الشهود.

وتحمل القضية رقم 345/135لسنة 2014م جنايات عسكرية، والتي يُحاكم بها مرشد جماعة الإخوان، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، و309 آخرين من بينهم “سيدتين”.

وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية قد وجهت للمتهمين تُهم ” القتل، اقتحام منشأة عامة، التحريض على العنف والشغب، مقاومة رجال الشرطة والجيش، والتخريب”.

وتم إحالة القضية للمحاكمة العسكرية في ديسمبر من العام قبل الماضي، وبدأت أولى جلسات المحاكمة بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية يناير الماضي، إلا أنه تقرر نقل المحاكمة لعقدها بمعسكر الجيش بالهايكستب لاعتبارات أمنية.

وترجع أحداث القضية إلى 14 أغسطس من عام 2013م، تزامنًا مع أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، عندما اقتحم العشرات مبنى مجمع محاكم الإسماعيلية، وأضرموا النار في مبنى المحكمة الابتدائية، ما أسفر عن مقتل نحو 10 أشخاص.