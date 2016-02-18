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مدرب المقاصة لـ في الجول: نسينا الفوز الإفريقي وتركيزنا على مباراة المصري

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مدرب المقاصة لـ في الجول: نسينا الفوز الإفريقي وتركيزنا على مباراة المصري مدرب المقاصة لـ في الجول: نسينا الفوز الإفريقي وتركيزنا على مباراة المصري

أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر للمقاصة أن الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال ركز في الأيام السابقة مع اللاعبين على نسيان الفوز الكبير إفريقيا والتركيز فقط في المباراة المقبلة أمام المصري.

ويلتقي مصر للمقاصة مع نظيره النادي المصري ظهر اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات لـ FilGoal.com: "اتفقنا مع اللاعبين على نسيان الفوز الإفريقي والتركيز فقط فيما هو قادم، حتى لا تكون النتيجة خادعة بالنسبة لنا".

وكان مصر للمقاصة قد فاز على فريق الدفاع الإثيوبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب مباريات دور الـ 64 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية في إثيوبيا.

حمد إبراهيم أتبع "طلبنا من اللاعبين التركيز وعدم الاستجابة لأي ظروف تبعدهم عن الهدف الذي نسعى إليه من كل مباراة وهو الفوز".

وأضاف "نسعى للفوز على المصري وهي مباراة قوية في مشوار الصراع على مراكز المتقدمة، وتضم قائمة مصابينا في المباراة كل من هشام محمد وأحمد خيري ومحمد عطوة، في حين أن الكل جاهز للمشاركة في المباراة.

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